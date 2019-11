Valerie Domínguez compartió su rutina de ejercicios, ¡y es casera!

View this post on Instagram

¡RUTINA CASERA!! 🏠🙋🏻‍♀️💪🏼💥 👉🏼 desliza hacia la izquierda para que veas todos los ejercicios. • Para mi la vida es de equilibrio, y no me refiero solo a ponerte unos libros en la cabeza sin usar las manos (no fue nada fácil 😆) sino de sacar tiempo para ti! Por eso les dejo esta rutina casera fácil y rápida, para que saques el tiempo y no tengas excusas para no moverte!! DETALLES👇🏼 Hacer en circuito 1,2,3 y 4 y repetir todo 4 veces. 1️⃣Levantar pelvis apretando glúteos y abdomen y apoyar el talón que está sobre la silla. 40/30/20/20 Con cada pierna 2️⃣ Levantar pelvis apretando glúteos y abdomen, abrir piernas con banda elástica, cerrar piernas y bajar. 40/30/20/20 3️⃣patada hacia atrás apretando glúteos 40/30/20/20 con cada pierna 4️⃣Sentadilla. Utiliza el peso que prefieras con algo que tengas en tu casa. Ojo: que las rodillas NO pasen la punta de los pies para cuidarlas y cuando bajas es como si te fueras a sentar bien hacia atrás y contrae al subir. (Bajas más lento y subes más rápido.) 40/30/20/20 • Con respecto a las bandas, utiliza una que no sea tan suave. Necesitas que te cueste un poco hacerla para que trabajes mejor. Ahora si, a entrenar!!💪🏼😃 @underarmourco