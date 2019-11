Famosa actriz de 'Tarde lo conocí' intentó quitarse la vida

View this post on Instagram

Después de la muerte de su madre, @lalunabaxter tuvo fuertes enfrentamientos con su padre. Hoy, cuando el maremoto entre los dos ya pasó, puede hablar del pasado sin rencor y con la voz de reconciliación que por fin los acercó. #sedicedemitv, el programa que cuenta la vida de las celebridades sin máscaras.⠀ Esta tarde a las 6PM solo por @caracoltv.