¿Se compadeció? Amparo Grisales tuvo tierno gesto con participante de 'Yo me llamo'

ATENCIÓN MEDELLÍN!!! ITAGÜÍ!!! Esta preciosa peludita es la mascota de nuestro participante ROBERTO CARLOS @yomellamo Esta muy triste y llora mucho!!! Por favor ayúdenos a encontrarla !!! 🐾🐾🐾😢😢 tendrán una bonificación y nuestro participante tendrá mejor desempeño !! De verdad está muy acongojado!! Se llama Maia y debe estar extrañando a su familia!! El teléfono de contacto es:3206289285 Gracias!!! Bendiciones del Universo!!🙏🙏🙏🎼🐾🐾🐾🐾 Yo sé que la vamos a encontrar con la ayuda de Uds. en Itagüí Medellín!!💕💕💕💕🙏🙏🙏🙏 @jessiuribe3 @cesarescola @mariauxiliovelez @patgrisales