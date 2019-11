Una canción para lanzarse al vacío y sentir el vértigo, para subir el volumen con la voz seductora de Laura acompañada de la voz desgarrada de Mateo París de Oh’laville, rockear al ritmo de las guitarras eléctricas y los sintetizadores estridentes y la batería que pone a cualquiera a saltar “al ritmo de esta canción.”

Este lanzamiento va acompañado de una gira promocional por tres ciudades que se llevará a cabo los días 14,15 y 16 de noviembre. Medellín, Tunja y Pereira son los lugares escogidos por la artista para dejar toda la pasión de sus canciones a todos los asistentes.

La primera parada es en Medellín, en el café Naturalia carrera 3 No 70 – 39, Medellín; en la capital boyacense la presentación será el café Turmequé Cra. 12 No 19 – 07, y por último, Laura y la Máquina de Escribir aterriza en Pereira para hacer un cierre de lujo en el café Veredal: Carrera 15 Bis No 11-119. Las tres presentaciones se realizarán a partir de las 8:00 p.m.

Laura y la Máquina de Escribir es el proyecto musical de Laura Torres, cantante, compositora, teclista y productora colombiana de folk rock alternativo. Sus canciones son la mezcla de sus dos pasiones, la música y la literatura, hechas con un estilo muy innovador y cinematográfico.

'Saltar', el nuevo sencillo de Laura y la Máquina de Escribir

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar