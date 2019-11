La nueva plataforma de “streaming” Disney+ logró alcanzar los 10 millones de usuarios en solo un día desde su lanzamiento en Estados Unidos este martes 12 de noviembre, según informó la compañía Walt Disney, que se disparó un 7,25 % al cierre de la Bolsa de Nueva York. Pero la noticia que llamó la atención fue que Disney puso advertencia por ‘racismo’ en sus clásicos animados.

El lanzamiento de la plataforma ha sido tendencia en redes sociales ya que ahora lleva al hogar millones ‘clásicos’ animados como Dumbo, Peter Pan, El Libro de la selva, etc. Sin embargo una de las cosas que ha llamado la atención es que el texto que resume estas películas contiene una advertencia donde se indica que las cintas son presentadas como originalmente fueron creadas y “podrían contener representaciones culturales obsoletas”.

Esta advertencia aparece también títulos como Los Aristogatos, Fantasía, los cuales han sido acusados de contener representaciones de estereotipos racistas donde los personajes no blancos son relacionados a características negativas.

El hecho no pasó desapercibido y generó reacciones en redes sociales como estas: “Miren #DisneyPlus haciendo saber antes a las personas que sus viejas películas eran racistas y culturalmente insensibles. Ser responsables es la clave, y el contexto histórico es importante.”

Look at #DisneyPlus letting the people know early that their old films were racist and culturally insensitive.

Accountability is key, and historical context is important. pic.twitter.com/JvHVYMxBsk

— Ernest Owens (@MrErnestOwens) November 12, 2019