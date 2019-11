El artista que se ha convertido en un fenómeno global, Danny Ocean, nos deleita con el estreno del video de su nuevo sencillo, Dime tú, una canción inspirada en el beso que surge como reacción inmediata ante una noticia llena de felicidad. En ese instante en el que se quiere besar a alguien, "¿a quién besarás?".

El tema, compuesto y producido por Danny, nace mayormente de la ilusión del día cuando su país natal, Venezuela, salga de la crisis humanitaria que enfrenta en este momento.

En adición a su talento y pasión por la música, Danny también ha sido un defensor de los derechos humanos tanto en Venezuela, como en el mundo entero.

Como parte de su labor, en el pasado mes de septiembre se presentó en la ceremonia de los Premios Nansen para los Refugiados de ACNUR 2019 en Ginebra en la cual interpretó su exitoso tema Me rehuso y dio unas palabras de apoyo para cerrar la noche: “Nunca pensé que dedicarme a la música me permitiría estar en una noche como esta. Solo quiero contar un poco sobre la historia de la canción. Escribí esta canción hace tres años en 2016. Dejé a alguien muy especial cuando tuve que irme de mi país natal, Venezuela. Esta canción representa a todos esos jóvenes que tuvieron que dejar Venezuela por necesidad, no por elección”.

Danny Ocean presenta el video para su canción 'Dime tú'

