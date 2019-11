¿Cómo vio a la presentadora de Caracol? Carolina Cruz fue a los Latin Grammy, pero su vestido fue el que se robó la atención.

Muchos fueron los colombianos nominados durante la noche, y varios de ellos se llevaron importantes galardones.

Además de eso otros famosos de nuestro país asistieron a la premiación y entre esos se encontraba Carolina Cruz.

Fue la misma presentadora de Caracol quien subió dos fotos a sus redes sociales mostrando que estaba presente.

Pero más allá de eso, lo que se robó el show y los comentarios de sus seguidores fue el vestido que usó.

La presentadora lució un vestido largo color pastel, que se destacó por su parte superior, hecho con detalles de plumas.

Hablando de colombianos, Juanes fue el artista más sonado al recibir el reconocimiento a Persona del año.

En este tributo varios de los amigos y colegas del cantante tocaron algunos de sus temas. Por ejemplo, Alejandro Sanz, quien en 2017 ocupó el lugar de Juanes, le dedicó una versión de su canción Mala gente.

“La verdad es que no había soñado con este momento porque no me imaginaba que esto pudiera llegar ahora. Es todo muy emocionante. No sé, no tengo palabras, estoy muy feliz con todo”, aseguró luego de este homenaje.

