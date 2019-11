Claudia Bahamón revela foto de la última vez que se vio con su padre

View this post on Instagram

Dios, si tan solo me hubieras dicho que ese día sería la última vez que te abrazaría, me hubiera quedado abrazándolo en cucharita toda la noche. Desde que te conozco siempre hablaste de la maravillosa sensación que para ti era volar!! Te lanzaste de para caídas cuando fuiste soldado, te tiraste de bungee desde una torre en el ejercito, con mucho esfuerzo te jalaron desde una lancha en ixtapa, y construiste tu propio canopy en el bosque… hoy Dios te pone las alas mas grandes y poderosas y vas a volar tan alto como siempre lo soñaste. No hay quien explique o justifique este dolor que sentimos. Seremos compasivos. Nos permitiremos sentir dolor con la convicción de que al recordarte con amor, gratitud y y respeto haremos tu cielo más azul y más bonito. Hoy celebramos tu vida y te damos las gracias por dejarnos a nuestra mamá. Se cerraron tus ojos con los que tanto amor nos miraste para ahora mirarnos con el alma. Te prometo nos prepararemos para tu inmensa presencia. Y con tus cenizas sembraremos el árbol más fuerte y más forndozo de tu propio de bosque. Te amamos Gordo (3/3)