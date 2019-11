Con foto en bikini y mostrando su figura Carolina Cruz recordó su paso por el reinado.

View this post on Instagram

• Hace 20 años estaba viviendo una de las experiencias más increíbles de mi vida representando a mi Valle Del Cauca. Gracias @reinadocolombia por ser siempre tan maravillosos conmigo desde 1999 hasta el día de hoy, 20 años después sigo queriendo, apoyando y respetando a esta institución ⭐️⭐️ gracias @juanka0628 por estos recuerdos!!