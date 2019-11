Eso sumado a que ofendió a Amparo Grisales con sus palabras. El participante de Yo me llamo que fue eliminado por prepotente.

Este viernes un nuevo imitador se fue del reality.

Y ese fue Marc Anthony, que para muchos, se fue del programa por su prepotencia.

Su presentación no convenció y Amparo Grisales le dio varias críticas.

Participante de Yo me llamo que fue eliminado por prepotente

#YoMeLlamo | ¡Marc Anthony no está de acuerdo! Amparo hace énfasis en su desafinación y el salsero dice que “se sintió bien”. ¿Ustedes qué piensan? 😱 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/qD0MCjSgIw — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) November 9, 2019

Sin embargo, el imitador no aceptó ninguna de ellas, muchas veces haciendo gestos que molestaron a la jurado.

Los televidentes comentaron sobre lo sucedido, la gran mayoría defendiendo a Amparo y reprochando la actitud de este "Marc Anthony".

Esto fueron algunos comentarios de los televidentes en redes sociales, especialmente en Twitter, red en la que el programa suele ser tendencia en las noches:

¡SIII! No sentía tanta emoción desde que Betty volvió a Ecomoda! Jaja confundió la elegancia de Marc con prepotencia y chaoo!#marcanthony #YoMeLlamo — Santiago Miranda (@Santelmaker) November 9, 2019

Marc Anthony aún más noble y sencillo aceptando según su punto de vista que no desafino #YoMeLlamo pic.twitter.com/dsBZwZHbim — memeslos365 (@memeslos365) November 9, 2019

#YoMeLlamo ese Marc Anthony hace más muecas que yo🤣 — Maria Jose Tapias (@MajoTapias) November 9, 2019

En #YoMeLlamo Marc Anthony muy lindo y todo, pero prepotente. Le falta una dosis de humildad 🤷🏽‍♂️ — Mileidy (@mileidymar) November 9, 2019

Sobre la nueva temporada del programa, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

