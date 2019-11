¿Ya no son tan amigas como parecía? ¿Le hizo el feo? Aunque estaba invitada, Majida Issa no fue a la boda de Carmen Villalobos.

La boda de la actriz colombiana con el también actor, Sebastián Caicedo, fue uno los acontecimientos más sonados de la farándula colombiana.

Varios fueron los famosos que asistieron a la ceremonia y fiesta.

Y otros tantos, a pesar de ser parte de Sin tetas sin paraíso, novela en la que actualmente trabaja Carmen, no estuvieron presentes.

Una de ellas fue la colombiana Elianis Garrido, quien más tarde confesó que no había sido invitada porque ella y Carmen eran compañeras, más no amigas.

No obstante, entre la lista de famosos tampoco se vio a Majida Issa.

Issa también fue su compañera en la novela, y además, es su amiga.

Muchos se preguntaron qué había pasado con ella, y hasta hubo algunos que comentaron que Carmen le había hecho el "feo".

No obstante, para acabar con los rumores, la misma Majida contó por qué no había asistido.

Lo hizo en entrevista con la revista People en Español.

"No pude ir a la boda de Carmen porque estaba grabando”, y siguió: “Pedí permiso y no pude ir porque estábamos en unas locaciones que teníamos unos días limitados, y precisamente coincidió con esa fecha y no me pude escapar, no me dieron permiso ¡buuu!".

