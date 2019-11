Sucedió en un trágico accidente en la mañana del jueves. Le dan palo a Carolina Cruz por mensaje que le escribió a Claudia Bahamón por la muerte de su padre.

Este jueves se dio a conocer que el padre de la presentadora de RCN, Germán Bahamón, había fallecido en un accidente de tránsito.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, pero una de ellas tendría que ver con un microsueño.

Una de las primeras famosas en enviarle un mensaje de condolencia a la presentadora fue Carolina Cruz.

Cabe mencionar que ambas fueron presentadoras de RCN por muchos años y durante el mismo tiempo.

Así que no es extraño que las dos famosas se conozcan bien.

En su cuenta de Twitter Carolina publicó lo siguiente.

"Mi pulga, no hay palabras, te he tenido en mi cabeza toda la tarde. Mi amor y fortaleza para ti y esa familia divina ejemplo de muchos. Fuerza pulga".

Mi pulga @CLAUDIABAHAMON no hay palabras, te he tenido en mi cabeza toda la tarde. Mi amor y fortaleza para ti y esa familia divina ejemplo de muchos 🙏🏼🙏🏼 fuerza pulga!! — Carolina Cruz Osorio (@carocruzosorio) November 7, 2019

No obstante, muchas personas no vieron con buenos ojos el mensaje, afirmando que Carolina no debería escribirlo en redes, sino más bien, decírselo a ella personalmente o a través de una llamada.

"Carolina, si son tan amigas el pésame se lo puedes dar personalmente, digo yo, que necesidad hay de seguir exponiéndola a ella y su familia", "Si somos cercanos a la persona, imagino tenemos su número y la llamamos" y "No entiendo el fin de darle el pésame a una amiga por medio de las redes", fueron algunos de los mensajes en contra.

Carolina, si son tan amigas el pésame se lo puedes dar personalmente, digo yo, que necesidad hay de seguir exponiéndola a ella y su familia en este momento que debe ser exclusivo de ELLA Y SU FAMILIA! Que ganas de figurar en redes por cualquier motivo. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Andrés Perilla🦁🎸🕉 (@oandresperillac) November 7, 2019

Son ganas de figurar, porque cuando en verdad hay amistad y cercanía estos mensajes en las redes sobran y una palabra para solo ella basta. — Joha Serrano 😎 (@YOYIS2581) November 7, 2019

