Álvaro Lemmon reveló otros escandalosos detalles de su salida de Sábados felices. ¿El 'Hombre caimán' también podría demandar a Caracol por sus "malos tratos"?

El humorista fue uno de los personajes más conocidos y queridos de Sábados felices.

Trabajó durante más de 45 años con el programa de Caracol Televisión.

Así, su ausencia de las últimas emisiones del programa de humor causaron gran preocupación.

En un video en sus cuentas de redes, Álvaro anunció que habría acabado su contrato en los últimos meses.

Por esto, no habría vuelto a salir en el famoso programa de los fines de semana.

Por favor conviertalo en viral…. gracias gracias gracias pic.twitter.com/QUjYf7hDIQ — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) November 4, 2019

Tras sus primeras declaraciones sus fanáticos rechazaron el trato que le dio el canal a uno de los artistas de su programa más tradicional.

El propio 'Hombre Caimán' aceptó esta posición y reveló algunos problemas con sus directivos.

Ahora, en entrevista con el programa La hora del regreso en W Radio, aclaró las especulaciones que comenzaron en redes sociales.

“Tengo 44 años en Sábados felices y me llamaron para acabar esa vaina, pero el problema es que quieren que me vaya sin plata. Yo estoy pensionado, pero me dijeron que seguía sin nómina”.

Dijo que aún no sabe si recurrir a instancias legales, porque otros de sus compañeros han demorado años en llegar a un acuerdo o ganar una demanda.

"Voy a esperar 7 días a ver que pasa", afirmó.

Por ahora, Álvaro se encuentra buscando trabajo en lo que sea, pues asegura que no solo se dedica al humor.

¿El 'Hombre caimán' también podría demandar a Caracol por sus "malos tratos"?

