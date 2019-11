"No quería un futuro con una mujer amargada": el ultimátum de Piqué a Shakira

View this post on Instagram

~ LIVE ALBUM ANNOUNCEMENT! On Wed Nov 13 – the day of the worldwide screenings of #ShakiraFilm – Shak is releasing El Dorado World Tour as a live album! And Chantaje is available to stream now! ~ ANUNCIAMOS NUEVO ÁLBUM EN VIVO! El próximo miércoles – el día de la proyección del #ShakiraFilm Shak también va a lanzar el álbum en vivo de El Dorado World Tour! Y hoy ya pueden escuchar Chantaje! ShakHQ