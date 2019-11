Desde las gélidas tierras de Noruega llega Abbath a Bogotá

¿Cuándo será? Concierto de Abbath en Bogotá será en los próximos días. Uno de los líderes de la mítica agrupación Immortal estará en nuestro pais.

Por tercera vez Abbath visita Bogotá, la primera vez lo hizo junto a Demonaz con la legendaria agrupación Immortal, luego en el 2016 vino en solitario y se presentó con la agrupación Amon Amarth. Ahora, vuelve para promocionar su trabajo homónimo que fue lanzado el 22 de enero de 2015.

Abbath viene haciendo una gira desde finales de octubre titulada Outstrider que comenzó en México y que terminará el 21 de noviembre en Brasil.

Aún hay boletas dispobibles, si es amante del black metal, no se quede sin ver este show. El concierto se realizará el próximo domingo 10 de noviembre, en el Ace of Spades Club, ubicado en la c Av. Boyacá 51-25.

HORARIOS PARA EL SHOW DE ABBATH

PUERTAS : 8:00 PM

1 ACTO NACIONAL PERETHRON: 9:00 A 9:40

2 ACTO NACIONAL EXEQUIA: 10: A 10:40

ABBATH : 11:00