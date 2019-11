'Shark Tank Colombia': con más soñadores en el tanque

Con el pasar de los años, Shark Tank Colombia ha sabido conseguir un lugar en el corazón de los televidentes de diferentes partes de Latinoamérica. Ahora, con su tercera temporada, demuestra más que nunca que talento es lo que sobra, y que muchas veces, lo que falta son visionarios que quieran invertir en los pequeños negocios que mañana serán compañías de alto impacto.

Para esta nueva temporada el formato se actualizó, incluyendo dentro de su grupo a dos mujeres y un hombre: Alejandra Torres Dromgold, empresaria con amplia experiencia en fondos de inversión, Samy Bessudo, presidente de la agencia colombiana Aviatur y Andrea Arnau, quien actualmente trabaja en Rokk3r, una Company Builder.

A ellos los acompañan Mauricio Hoyos Holguín, Frank Kanayet, Ricardo Leyva, Alexander Torrenegra y Leonardo Wehe, a quienes los televidentes ya conocen a la perfección.

“Jamás llegué a imaginar que habían tantos emprendedores en Colombia. Creo que a veces nos hacemos los de la vista gorda y no vemos todo lo que está ocurriendo en nuestro país respecto a esas nuevas empresas que se están creando. Y justamente para eso es este show, para que tanto ustedes los televidentes, como nosotros, abramos los ojos y veamos todo ese emprendimiento, pues finalmente, serán el motor económico de nuestro país en un futuro”, le contó a PUBLIMETRO Andrea Arnau.

17 países de Latinoamérica han tenido la oportunidad de ver esta versión colombiana de Shark Tank, y por supuesto, conocer todo el emprendimiento y los proyectos que están desarrollando actualmente en el país.

Para esta nueva entrega más de 3.000 soñadores postularon sus empresas para conseguir su participación y atender así a la cita de negocios más importante de sus vidas. De estos, 82 lograron llegar a las grabaciones y presentar sus proyectos al panel de inversionistas.

“A veces es muy difícil decirles que no a los emprendedores, pues uno, más que nadie, comprende que armar una empresa no es tarea fácil. Sin embargo, considero que todos terminan llevándose un aprendizaje, tanto quienes pasan como quienes no, pues además de la decisión de invertir, nuestra labor también es decirles cuáles son sus errores y cómo los pueden mejorar, si es que piensan ser una compañía grande a futuro”, suma Mauricio Hoyos Holguín quien ha estado durante las tres temporadas del programa.

Las categorías que se ha destacado en esta temporada son los desarrollos tecnológicos, aplicaciones, alimentos, y moda. En cuanto a la participación por género, el 49% de los emprendimientos son empresas conformadas por hombres, mientras que el 27% son de mujeres. El 24% restante son empresas mixtas.

“Creo que el secreto para obtener éxito en un proyecto es mirar siempre hacia el futuro, y es que estamos en un mundo cambiante, que siempre tiene necesidades diferentes. Quien pueda tener una visión hacia el futuro, tendrá la clave”, concluye Samy Bessudo, quien se estrenó esta temporada.

