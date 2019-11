Su imitación no puede ser perfecta por esta enfermedad. La enfermedad que sufre imitadora de Yo me llamo por la que podría irse del programa.

Con cada semana que pasa, menos participantes quedan en la competencia de Yo me llamo.

El programa que es tendencia todas las noches en las redes sociales, además de mostrar el talento de los imitadores, también cuenta sus historias de vida, que en muchas ocasiones, no son color rosa.

Justamente ese fue el caso de Lola Flores, quien en medio de una clase con Moisés Angulo, reveló que sufre de una enfermedad que no le permite ver bien.

"La mirada es de loca, como frenética", le dijo Moisés, pidiéndole que fuera más expresiva con su mirada.

Fue entonces cuando ella respondió por qué no lo podía hacer: "Lo que pasa es que yo tengo un desvío en este ojito (señalando el izquierdo) porque nací con una catarata. Se me dificulta el hecho de no ver igual que los demás".

No obstante, Moisés le dijo que eso no importaba y que tenía que seguir intentándolo o se podría ir del programa.

Lo contado por la imitadora podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 17:16:

La enfermedad que sufre imitadora de Yo me llamo

Sobre la nueva temporada del programa Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"A mí me gusta que lleguen empíricos y que busquen transformarse en los dobles perfectos en la escuela del reality, algo que muchas veces no comparten los otros jurados".

