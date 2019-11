Alison y Marla son las hijas de Marco Antonio Solís, dos mujeres que están comenzando sus carreras acompañando a su papá en diferentes presentaciones. Justamente, ambas estarán con él en la presentación que realizará mañana en el Movistar Arena de Bogotá. Ellas le contaron a Publimetro cuáles son sus canciones favoritas dentro del todo el repertorio del 'Buki', y que de seguro, tocará dentro de pocas horas.

Las hijas de Marco Antonio Solís nos cuentan cuáles son las canciones de su padre que más les mueven las fibras

¿Dónde estará mi primavera?

"Es una canción de la cual hicimos una nueva versión hace poco tiempo, con un toque de flamenco. La idea de hacer esta versión surgió un día cuando estábamos en Morelia, México. Yo estaba tocando el piano, intentando tocar la intro de esta canción, cuando de repente mi papá salió con su guitarra y mi hermana con las maracas, comenzamos a improvisar y nos decidimos a grabar y acompañarlo en la gira", cuenta Marla Solís, quien además afirma que este tema les ha gustado desde siempre, desde que eran unas pequeñas y la escuchaban en radio o en viva voz de su papá.

Tu cárcel

"De hecho, siempre que la escucho me da mucha risa porque me devuelve en el tiempo, a cada concierto en el que veíamos al bajista en la parte que nada más era instrumental, tatarara, moviendo muchos los hombros pero sin mover la cabeza. Recuerdo que nos moríamos de risa", dice Alison Solís, quien suma que este tema también la transporta a cuando se celebraba el "día de los padres en la escuela y yo siempre les enseñaba a mis compañeros esa canción, porque era de mis favoritas y porque además, me sentía muy orgullosa de mi papá. En realidad siempre que la escucho recuerdo que estoy absolutamente orgullosa de su carrera".

Quiéreme

"Esta es una canción que, por lo menos a mí, me devuelve a la infancia. Fue de esas primeras canciones que escuché de mi papá y con ella me di cuenta que él de verdad cantaba desde lo profundo de su corazón, y es que este tema se lo dedicó a mi mamá (Cristy Solís). Es un tema que me mostró que para atraer al público solo se necesita ser sincero y real, y además, me demostró que el amor puede ser eterno, como ese que mi papá y mi mamá han estado cultivando durante muchos años. Y bueno, creo que todos soñamos con que nos dediquen canciones y además, tener un amor de cuento de hadas, ¿o no?".

Más que tu amigo

“Siempre que la escucho me recuerda a un par de amigas que no hablan nada de español, pero que ya han ido conmigo a un par de conciertos de mi papá. Y dentro de su todo su repertorio, ellas siempre están esperando a que él toque Más que tu amigo. Y la verdad es que estas mujeres no entienden ni una palabra, pero las vuelve locas esa canción, yo creo que por su ritmo”, dice Marla, a lo que suma que además de sus amigas, el “público también suele volverse loco cuando empieza a sonar este tema. Lo he comprobado, más que nunca, en esta gira”.

