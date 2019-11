"Ya no se pueden ver ni en pintura", han comentado los televidentes. Los detalles que confirmarían que Amparo Grisales y Jessi Uribe ya no se soportan en Yo me llamo.

En los últimos días los televidentes han notado que algo ha cambiado.

Y es que, aunque en un comienzo ambos parecían tener una buena relación, lo cierto es que en los últimos capítulos las peleas han sido las protagonistas.

Por diferentes razones, ambos jurados no han podido estar de acuerdo.

El viernes pasado una fuerte disputa ocurrió entre ambos luego de la presentación de Roberto Carlos.

“Es la primera que ve con los ojos cerrados”, dijo Jessi mientras Amparo se mostró un poco indignada.

“Yo me refería al participante (…) ¡ay, qué mamera! Me voy, esto se volvió un jardín infantil”, respondió Amparo.

Pero esta no ha sido la única vez que han discutido fuerte.

En otra ocasión también pelearon por no estar de acuerdo con Carlos Vives.

Amparo: "Tú dices que en la sonrisa es donde más te pareces y hoy se te olvidó".

Jessi: "No tiene que estar riéndose, porque él está haciendo el personaje de Escalona".

Amparo: "Mi amor usted ubíquese, que usted estaba muy chiquito todavía".

Aunque cabe recordar que discusiones han habido y varias.

Los comentarios no se han hecho esperar, muchos de ellos afirmando que ambos no se soportan.

Estos son algunos de ellos:

Los detalles que confirmarían que Amparo Grisales y Jessi Uribe ya no se soportan en Yo me llamo

Ya hasta Amparo esta cansada de Jessi Uribe #YoMeLlamo — Mr. Ander (@ander_r) October 29, 2019

Amparo tenía razón a Jessi Uribe le Falta cogerle objetividad a #YomeLlamo — Marlon Cortés (@MarlonBuzz) October 29, 2019

Por fin Pmparo pone en su lugar al pendeko de Jessi #YoMeLlamo — Andrea P Suàrez🍉 (@andrepsrz) October 29, 2019

