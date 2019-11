¿Homofóbico? El comentario de Jessi Uribe que incomodó a todos en Yo Me Llamo

Jessi Uribe es un jurado que se estrenó esta temporada en Yo Me Llamo. De los muchos que han pasado por el reality, sin duda alguna que el cantante de música popular no ha pasado desapercibido. Sus comentarios generan polémica y el último que soltó no fue la excepción.

Luego de la presentación del imitador de Ricky Martin, quien interpretó "Te extraño, te olvido, te amo", la retroalimentación dejó tela para cortar.

En síntesis, el doble tuvo críticas positivas e incluso hizo erizar a Amparo Grisales. Precisamente, ella aprovechó su momento para pedirle que jugara más con sus manos y su cuerpo a la hora de tocarse, que no fuera tan tímido. La diva le pidió que no tuviera miedo al hacerlo.

El comentario de Jessi Uribe que incomodó a todos

Allí, Jessi Uribe irrumpió y manifestó un comentario que dejó atónitos a todos en el set. “No tenga miedo que el man salió del closet hace rato”, aseguró el artista y jurado.

Enseguida se hizo un silencio incómodo, el que Amparo Grisales rompió con un "educando a Jessi". A eso, la jurado le sumó un comentario muy en serio: “Eso lo sabemos, no tiene que salir del closet, Ricky siempre fue un hombre muy frentero”.

En redes sociales también quedaron impactados con el comentario de Jessi Uribe, al que tildaron de homofóbico.

En realidad Jessi se paso, pero lo cierto es que el sabe quien es Ricky Martín, pero Ricky Martín no sabe quien es el. — Dios sabe lo que nec (@gilbert8410) November 7, 2019

Ricky Martin fue uno de los mejores de la noche y continúa en carrera en el concurso.

