Se conoce video en el que Jessi Uribe y Paola Jara se besan, supuestamente

View this post on Instagram

¿SE BESARON? 👩‍❤️‍💋‍👨 Jessie Uribe y Paola Jara, cantantes de música popular, se habrían besado en público durante una presentación en Popayán. Esto confirmaría la relación que #LoSéTodo ya había informado semanas atrás. ¿Cuántos likes para esta bella pareja? 😍