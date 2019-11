Presentadora de RCN se emberracó porque le están diciendo a su hijo que "parece una niña” por su peinado

View this post on Instagram

Es difícil escoger una sola foto 🥰🥰🥰🥰🥰🤦🏼‍♀️❤️❤️❤️😘😘😘#DanteAguilarSoto estrenando peinado 👦🏻 #YquediganLoqueQuieran Solo me importa ver a Mi hijo feliz y siempre con esa sonrisotaaaaa😍