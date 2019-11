Historias de ultratumba, fue el tema de Expediente Final, un programa que de a poco gana terreno en Caracol Televisión. En esta ocasión quisieron ahondar en las experiencias sobrenaturales de algunos famosos, como por ejemplo Mauro Urquijo, la 'Gorda' Fabiola y María Cecilia Botero.

Mauro Urquijo y la 'Gorda' Fabiola revelaron sus experiencias sobrenaturales

En el caso del actor, afirmó que estuvo por media hora en el más allá. Mientras estuvo sometido a un tratamiento en una clínica, por los quebrantos de salud ya conocido, Urquijo relató que por un momento estuvo del otro lado.

"Cuando terminó la cirugía me dejaron conectado y el doctor salió a decirle a mi mamá que estaba bien, pero cuando entró me fui, estuve media hora del otro lado. Cuando dijeron que me iban a desconectar volví", aseguró sin tapujo.

Asimismo, María Cecilia Botero afirmó que podía desligar alma de cuerpo y verse acostada en una cama. Un fenómeno al que hasta la fecha no len encuentra solución.

"Tuve muchas experiencias de levantarme, darme vuelta y verme ahí en la cama, asustarme y preguntarme ¿qué pasó?", afirmó María C.

Entre tanto, la 'Gorda' Fabiola reveló que por fortuna no estuvo del otro lado. Lo que sí recuerda es que una señora que nunca conoció la fue a visitar a la clínica, con un mensaje del más allá.

"Sufrí una serie de infartos. Comienzan una cantidad de fenómenos que solo tienen explicación que en lo sobrenatural por esa conexión con ese mundo del más allá. Una enfermera me dijo que afuera había una señora que venía de un pueblo de Cundinamarca, que estaba desde las 4:00 de la mañana, y que no se iba si no hablaba conmigo. Lo único que recuerdo es que ella me dijo: 'traigo un mensaje de los ángeles para usted, le manda a decir que quedó bien operada del corazón"", relató la humorista.