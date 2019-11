Para los televidentes, ¡no se llama!. "Están mal de los oídos": participante de Yo me llamo no convenció al público y piden su salida.

Aunque por lo general hay mucha emoción y aplausos en el programa, hay participantes que no pasan la prueba.

Si bien los jurados le dieron el visto bueno en la calificación individual a Marc Anthony, el público no.

Para más de un televidente el imitador no suena como el original.

De hecho, en Twitter varios se despacharon diciendo que "los jurados están mal de los oídos".

Cabe anotar que los seguidores del programa se apasionan bastante por los resultados del mismo.

Por esta razón, ya muchos tienen sus favoritos, y se molestan cuando pasa alguno que no les convence.

"Se ve que no lo conocen", "no tiene el color de voz del original", "no se parece pero en nada", son algunos de los comentarios.

El enojo, además, empeoró cuando el participante fue elegido por encima de los Visconti, que habían tenido un buen desempeño durante la competencia.

"Están mal de los oídos": participante de Yo me llamo no convenció al público

#YoMeLlamo | ¡Show, manejo del escenario y pura interpretación! La presentación de Marc Anthony tuvo un buen balance, aunque tiene que trabajar en varias cosas. ¿A ustedes qué les pareció? 💥 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/BIBB8YFlrm — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) November 2, 2019

