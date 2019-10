Así será 'House of the Dragon', la precuela de 'Game of Thrones'

Es difícil sacar una cuenta total de los premios que ha recibido Game of Thrones por su guion, cinematografía y por las actuaciones de quienes participaron en ella. Sus fanáticos la sienten como propia, y el pasado mes de mayo fue uno de los temas más conversados a nivel mundial cuando llegó a su esperado final.

Dejando de lado la polémica de quienes esperaban más en ese sexto capítulo de la octava temporada, Game of Thrones dejó la sensación de que todavía había mucha más tela por cortar. Especialmente, cuando tenemos en cuenta la serie literaria de cinco libros (Song of Ice and Fire) de George R. R. Martin que la inspira.

Así, existía mucha expectativa por la precuela ya anunciada hace algunos meses, Bloodmoon, que tendría a Naomi Watts como protagonista y sería escrita por la guionista británica Jane Goldman. Su propuesta para esta versión previa de la historia proponía contar lo que nadie había escuchado jamás sobre Westeros, los Stark y la primera batalla entre humanos y White Walkers. Y aunque se alcanzó a grabar un capítulo piloto de esta, HBO anunció que ya no se grabaría la serie.

Sin embargo, el canal también le dio luz verde a la producción de 10 episodios a House of the dragon, otra de las propuestas para la precuela de Game of Thrones basada en los libros.

La casa del dragón

En realidad, es poco lo que Game of Thrones muestra sobre la familia de la "khaleesi" Daenerys Targaryen, su hermano Viserys y su padre, Aerys II 'Rey Loco' Targaryen. Su historia, como es de esperarse, es mucho más que la pincelada que vemos en la serie, donde Daenerys es la gran protagonista y en cuyas manos recae el destino de la dinastía. Pero la familia de los dragones llegó a ser una de las más grandes e importantes 300 años antes de todo lo que ocurre en las temporadas de Game of Thrones, y conectará en algún punto con la historia de la "rompedora de cadenas" y Jon Snow. Esta nueva parte se basará en el libro de George R. R. Martin, Fire & Blood, publicado en 2018, y constaría de 10 capítulos, según lo informado por algunos medios especializados.

La producción de House of the Dragon estará a cargo de los showrunners Miguel Sapochnik y Ryan Condal, que reemplazarán a David Benioff y D. B. Weiss, y también serán productores ejecutivos junto a George R. R. Martin y Vince Gerardis.

El nombre de Sapochnik dentro de las manos que estarán detrás de la precuela emociona a los seguidores de 'GoT'. Este director ganó dos premios Emmy y el DGA Award por el episodio La Batalla de los Bastardos de Game of Thrones, y fue acreedor a la nominación de otro Emmy con la dirección de otro episodio La Larga Noche. Ambos, capítulos icónicos donde salió a relucir el carácter épico de la historia. En total, Sapochnik dirigió seis episodios, además de los mencionados anteriormente.

Así, se espera que la serie de alguna manera suba los ánimos entre los fieles seguidores de Game of Thrones, que no solo quedaron tristes por el final de la historia en la pantalla chica, sino que también encontraron algunos reparos en la manera como se concluyeron algunas de las historias centrales que construían el relato de las familias. Por ahora, la expectativa es alta, y HBO le continuará apostando a una de sus producciones más rentables hasta la fecha.

