"Este será un show para todos: los enamorados y los despechados": Paquita la del Barrio

Aunque jamás lo pensó, Paquita la del Barrio se convirtió en un ícono latinoamericano gracias a su voz ruda, sus letras contundentes y un mensaje de empoderamiento y de amor a sí mismo. Nadie puede negar que ha cantado, una o mil veces, Rata de dos patas, y justamente, es ese poder el que ha hecho que millones de personas adoren a esta mujer. Ella, su fuerza, su banda y de paso, su Rata de dos patas, estarán en Colombia dentro de pocos días, acompañando a otro ídolo de la música latina: Marco Antonio Solis. Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con ella sobre su concierto del próximo 7 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, su conexión con el 'Buki', y por supuesto, su carrera musical… esa que de verdad empezó desde abajo.

¿Ya había tenido la oportunidad de relacionarse con el 'Buki' tanto en lo personal, como en lo profesional?

La verdad es que presentarme junto a Marco Antonio Solis es un tema nuevo para mí, porque, siendo sinceros, es la primera vez que me relaciono con él tanto en el aspecto personal, como en el profesional. Y claro, yo nunca he estado tan cerca de él, pero por Dios, ¿a quién no le gusta la música de Marco Antonio? Así que poder estar con él es un gusto inmenso, y de paso, me llevaré un poquito más de aprendizaje, porque él es de los que sabe. Estoy muy contenta y orgullosa de que me haya tenido en cuenta para esta presentación.

Para quiénes nunca han visto su presentación en vivo, ¿con qué se van a encontrar?

Normalmente siempre me acompaño de una banda y un mariachi. Y pues en el repertorio están canciones como Tres veces te engañé, Cheque en blanco y Rata de dos patas. El resto no se los puedo contar porque entonces no van a comprar la entrada.

Sin duda, Rata de dos patas es su canción más conocida, y uno de los temas más importantes cuando hablamos de historia musical latina. ¿Cómo llegó esa letra a sus manos?

Es increíble, porque el compositor, mi compadre Manuel Eduardo Toscano, me la mostró con la esperanza de que me gustara, y finalmente, me decidiera a grabarla. Y bueno, yo le dije que sí, en realidad sin esperar nada, y nunca pensé que fuera a ser un éxito mundial. Yo siempre lo he definido como un éxito misterioso. No sé por qué es tan popular, pero todo el mundo la conoce y me da mucha risa.

"Colombia siempre me ha tratado bien, así que no me puedo quejar. Espero que mantengan esa buena energía que siempre los ha caracterizado. ¡Yo veré!".

¿Quién era Paquita antes de la fama?

Yo nací en Veracruz, me casé a los 15 años, viví 30 años con mi pareja y luego decidí separarme e irme para Ciudad de México junto a mi hermana que también canta. Comenzamos a trabajar haciendo un dueto, pero luego le ofrecieron trabajo en países como Perú y Chile y ella se fue y empezó su carrera como solista. Entonces me quedé sola en México y puse un restaurante, que ya no está abierto. Yo me decidí a ponerle mucha variedad y espectáculos, e incluso, cuando regresó mi hermana ella comenzó a cantar en el restaurante. Y gracias a ese lugar yo me hice famosa: primero porque mi comida gustaba mucho, y segundo, porque también cantaba.

Entonces, ¿cómo despega su carrera musical?

Mi fama se hizo tan grande de boca a boca, que así fue que mi nombre llegó a oídos de Guillermo Ochoa. Un día su secretaria me llamó y me dijo que él quería que estuviera en su programa, Hoy mismo, que si había posibilidades de programar y que las cámaras fueran hasta mi restaurante. Yo no podía creer que eso estuviera pasando, y me acuerdo que en medio de tanta gente y de los nervios, canté como pude. Pero no acabó ahí, luego me dijeron: "Bueno, ahora te tienes que presentar en Televisa el viernes a tal hora, porque vas a estar con el señor Guillermo". Y ya, así pasó, era un 20 de noviembre del 86, yo fui, salí en televisión, y luego todo el mundo me decía: "Señora, la vimos en televisión", "Señora, qué bonito canta". Esa noche canté en el restaurante y no cabían las personas, se me terminó la comida, y yo estaba ronca porque se me habían mojado los pies un día antes, pero nada, le entregué todo al público. Y desde ese momento comenzaron a contratarme, primero en lugares pequeños, y finalmente, en espacios grandes y soñados.

¿Vamos a ver un disco en poco tiempo?

Por ahora no. Mi público sabe que soy muy sincera, y la verdad es que en estos momentos estoy solucionando una serie de problemas, y hasta que no arregle esto no voy a grabar. Pero de todo corazón, espero que sea pronto. Aunque eso sí, me sigo presentando. Hace poco terminé una gira con Pepe Aguilar, así que estén pendientes de las redes sociales.

33 discos ha grabado esta artista, de los cuales se han vendido más de 20 millones de copias.

