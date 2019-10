¿Quería con eso que lo dejaran en el reality de Caracol? Televidentes de Yo me llamo se emberracaron con imitador por llorar y hacer berrinche en eliminación.

Cada noche que pasa implica la eliminación nuevos imitadores en Yo me llamo.

Y por supuesto, este martes no fue la excepción.

Al escenario seis imitadores se subieron para darla toda en una nueva gala: Andrés Cepeda, Jessi Uribe, Lola Flores, Philippe Jaroussky, Ricardo Montaner y Espinoza Paz.

Sin embargo, Philippe Jaroussky tuvo que decir adiós.

Pero antes de que se conociera el resultado, en el backstage, Philippe comenzó a llorar sin parar, asegurando que su carrera había terminado.

Un hecho que molestó a varios televidentes, pues para ellos "hizo berrinche para que lo dejaran".

El momento, uno de los más comentados entre los televidentes, fue el siguiente:

Televidentes de Yo me llamo se emberracaron con imitador por llorar y hacer berrinche en eliminación

Sobre la nueva temporada, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar