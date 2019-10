¿Jhonny Rivera salió del país tras amenazas de muerte?

View this post on Instagram

Sentí algo tan especial cuando vi este hotel en Dubai, sentí que algo que visualicé como inalcanzable, lo lograba , gracias infinitas por acompañarme y ayudarme a cumplir mis sueños, sin uds , nada de este fuera posible, Dios [email protected] bendiga, los quiero hasta viejitos 😢😢😢