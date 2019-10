Paula Arenas: la nueva artista colombiana que promete brillar en los Latin Grammy

Su pasión por la música nace gracias a la novelas…

"En mi familia no hay músicos. Mi papá silba, y eso es lo más cercano a la música en mi casa, así que ya se imaginarán. Pero cuando estaban emitiendo Café, con aroma de mujer, que yo era una nena, a mí me encantaba cantar como Gaviota, así que pienso que las novelas me despertaron esa pasión por la música".

¿Cómo comienza su carrera musical?

Siendo ya adulta, Paula empezó a estudiar música, al mismo tiempo que cantaba en todo tipo de eventos, desde "piñatas hasta funerales", cuenta Paula. Su vida cambió cuando conoció a Julio Reyes Copello y le dijo que grabaran una canción. "De eso pasamos a que me fuera a vivir a Miami, después firmé con su disquera independiente y finalmente comenzamos a hacer el disco. Y bueno, el álbum se demoró cuatro años en hacerse".

Así suena Visceral, su álbum debut

"Es un disco muy personal que habla de muchos aspectos y sucesos de mi vida, desde un momento oscuro, hasta este instante en el que siento más que nunca que estoy iluminada, que estoy enamorada, que le canto a mi esposo y que las cosas están saliendo bien en mi carrera. Además este disco tiene muchos estilos, desde la balada romántica, pasando por la bachata y la cumbia, llegando hasta el pop". Cabe recordar que Paula dará inició a su gira Visceral, mañana en Amazona en el Movistar Arena.

Hoja de vida

¿Cuándo nace el proyecto Paula Arenas?

2014

Primer sencillo de Visceral

Nada

Algunos de sus logros

Abrió los conciertos de Alejandro Sanz en Bogotá y Medellín en 2016.

A pocos días de su lanzamiento, Nada llegó al millón de reproducciones y entró a los listados más importantes de Spotify en América Latina.

En 2017 fue nominada como mejor nuevo artista en los Latin Grammy.

Sus primeras nominaciones a los Latin Grammy

Con una carrera que hasta ahora está despegando, Paula demuestra que llegará lejos con tres nominaciones a los Latin Grammy que se realizarán el próximo 14 de noviembre. Con su primer disco Paula está nominada en las categorías álbum del año y mejor álbum vocal pop tradicional, y con su tema Buena para nada, está nominada en la categoría mejor canción pop. Además, esta semana Paula anunció que también estará cantando en esta entrega de premios.

Sus redes sociales

Facebook

Esta mujer expresa tantos sentimientos con sus canciones, que no podía faltar en mi concierto este 30 de octubre en… Posted by Paula Arenas on Tuesday, October 29, 2019

Twitter

Voy a cantar en los @LatinGRAMMYs por favor no me despierten de este sueño!!! Gracias ❤️❤️❤️❤️ https://t.co/6MlJIo7mVU — Paula Arenas (@PaulaArenas__) October 29, 2019

Instagram

