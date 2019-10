"A mí me da eso y me vale cinco todo", cuenta. 'Suso el paspi' estuvo a punto de quitarse la vida por delicada enfermedad que padece.

Muchos lo vemos riéndose cada fin de semana con sus invitados en The Suso's Show, pero la verdad, es que la vida de este personaje no es tan color rosa, y por el contrario, ha tenido que atravesar por momentos muy oscuros.

En entrevista para Los Informantes, Suso, o mejor dicho, el creador de este personaje, Dany Hoyos, habló de la enfermedad que lo ha hecho sufrir durante mucho tiempo y que está muy relacionada con la depresión.

"Yo tengo una enfermedad que se llama abulia, o bueno, que yo la llamo abulia. Es una apatía, a mí me da eso y me vale cinco todo. Entonces me decían que el teatro estaba lleno y yo solo decía que estaba bien, todo era cero emociones. Y eso está bien si eres carpintero, pero cuando tienes que hacer reír a todo un país".

Cuenta que en cierto momento estuvo a punto de quitarse la vida, justamente porque nada le importaba, pero que una llamada de su abuela lo detuvo.

"Sonó el teléfono, y yo contesté, y me dijo que mi tía que era para unos papeles de los restos de su abuelita, y me fui a buscar los papeles y se me olvidó que me iba a matar".

Lo contado por el humorista colombiano podrá verlo en el siguiente video:

Este es el protocolo del Ministerio de Salud para que usted sepa a qué le debe poner atención.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

Hablar lo que se siente es el prime​r paso para encontrar la solución a los problemas.

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales, las líneas de atención telefónica en salud mental, ​los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

