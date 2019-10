¿Quién es el clandestino personaje? Amparo Grisales no habla de su novio porque "si cuento lo pierdo"

View this post on Instagram

#PortadaAló | Lejos de ideas preconcebidas que la tachan de diva y de antipática, la actriz y presentadora manizaleña @agrisales333 sorprende por su luz y su simpatía en nuestra más reciente edición. Ha sabido madurar como artista y como mujer y asegura que su mejor versión es la que está viviendo actualmente, a sus 63 años. Su regreso al mundo de la interpretación ha sido sólido, retorna con fuerza, disfrutando de la sexta temporada como jurado de 'Yo me llamo'. Divina y más empoderada que nunca posó para ALÓ . . . . . Entrevista @sandrapaolareal Fotos @delvecchio21 Maquillaje, peinado y asistente de Amparo: #PaulaMartínez Joyas: @angiecaballerodesigner Tejidos: @deus.k