¿Exesposa de Jessi Uribe golpeó a Paola Jara después de un concierto?

La separación de Jessi Uribe será uno de los temas más sonados de este 2019.

Sobre todo, luego de que se especulara que el amor había terminado por una posible infidelidad.

Infidelidad que habría tenido como protagonista a Paola Jara.

Luego de una cantidad de rumores y mensajes en su contra, la cantante colombiana decidió hablar sobre el tema.

Allí desmintió la infidelidad, y hasta se refirió a un rumor respecto a que la ex de Jessi, Sandra Barrios, la había golpeado.

“Han inventado de todo, que la [ex]esposa [de Jessi] me mechoneó, a los días me sacaron un video porno y hace poco me volvieron a mandar otro diferente. Hacen fotos y montajes conmigo”, contó a Jara en entrevista con la revista Vea.

Y agregó que: “Dijeron que ella me había mechoneado en un camerino, después de un concierto, y nunca, cuando en mi vida nos han presentado. Han inventado cuanta cosa, ¿te imaginas donde eso hubiera sido verdad?”.

En la actualidad Paola Jara se encuentra enfocada en su carrera como cantante.

De otro lado, Jessi se convirtió en el nuevo jurado del reality de Caracol, Yo me llamo.

