Yo me llamo comenzó hace algunas semanas, teniendo como nuevo jurado a Jessi Uribe.

Y aunque él ha tenido una buena química con sus compañeros, lo cierto es que las relaciones entre jurados no siempre han sido buenas.

Así lo dejó claro la imitadora y humorista Luz Amparo Álvarez.

Ella habló de la difícil relación que tuvo con Amparo Grisales cuando ella fue jurado de Yo me llamo.

¿Mala relación de trabajo? Hacen confesión sobre 'Yo me llamo'

"Es rarísimo porque mira, yo a Amparo toda la vida la he admirado muchísimo y cuando yo llegué al reality sabía que ella iba a estar de jurado pues para mí era una expectativa muy grande", contó al programa Se dice de mí.

Sin embargo, las cosas empezaron mal desde el mismo instante en que Amparo le pidió con rudeza que no la imitara más.

"A ella no le gusta la imitación. Desde que me conoció ella me dijo: ‘Tú eres la que me imita a mí, yo soy inimitable, no me imites’".

A lo dicho por la famosa se suma los múltiples comentarios que ha hecho Jairo Martínez en los últimos días.

Jairo, quien también fue jurado de Yo me llamo ya hace varios años, ha afirmado que no se pueden ver ni en pintura con Amparo, y que esa relación de odios nació en medio de las grabaciones del reality de Caracol.

En la actualidad Jairo es presentador del programa La Movida de RCN, y allí es donde ha hecho varios comentarios en contra de Grisales.

"Mira, por ahí hay una que dicen que es la reina del rating. Tuvo dos programas al mismo tiempo al aire. Uno fue un fracaso y el otro hoy en día es un éxito. Dicen que es por ella, pero yo creo que lo válido en Yo me llamo es el formato, no los jurados, ni los presentadores", dijo en el programa.

Lo dicho por Jairo podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 1:24:00

¿Mala relación de trabajo? Hacen confesión sobre 'Yo me llamo'.

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ.