¿A Linda Palma la obligaron a ser presentadora de 'Noticias Caracol'?

Linda es en la actualidad uno de los rostros más famosos de Caracol.

Y es que cada noche la vemos presentando la sección de entretenimiento del noticiero.

Ahora es Linda quien pasó de ser la periodista a la entrevistada en medio de una conversación con Andrés Wilches en AutoStar TV.

Allí hablaron sobre varios momentos de su vida, y uno de ellos tuvo que ver con su llegada a Noticias Caracol.

Y es que, cuando se encontraba en un gran momento siendo presentadora de los realities del canal, se convirtió en la presentadora del espacio informativo.

Un hecho que, de acuerdo a ella, le molestó mucho en un comienzo.

"Digamos que no tome la decisión yo, la vida la tomó por mí. Al comienzo tuve mucha negación, no era lo que estaba buscando, porque me sentía cómoda en mi faceta de presentadora de en vivos, y obviamente cuando me dijeron lo acepté con amor, aunque no lo estaba buscando. Y ahora, en serio fue lo mejor que pudo haber pasado".

Lo dicho por la presentadora podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 2:20:

