¿Qué es lo que no muestran las cámaras? ¿Caracol les paga a los participantes de Yo me llamo para hacer el oso?

Yo me llamo comenzó hace algunas semanas teniendo a Jessi Uribe como nuevo jurado.

Él se unió a Amparo Grisales y a César Escola, quienes ya tienen una amplia experiencia en el reality.

El programa comenzó con las famosas audiciones, en las que varias personas no dudaron en hacer el oso.

Un hecho que dejó pensando a más de un televidente, quien no dudó en comentar que esto era mentira.

Varios aseguraron que Caracol les pagaba para que hicieran el oso, y justamente, hablando del tema, Amparo Pérez le dedicó varios minutos al reality en una nueva emisión de Doble vía, programa del defensor del televidente.

¿Caracol les paga a los participantes de Yo me llamo para hacer el oso?

De acuerdo a ella, las personas son quienes envían sus videos, y para dar un poco de humor, la producción escoge a determinados personajes para que le pongan un poco de picante al programa.

No obstante, ellos siempre tienen claro qué van a usar sus imágenes con este fin y firman un acuerdo para dejarlo todo claro.

Si las personas no quieren aparecer, pueden decidir no firmar este acuerdo, pero muchos de ellos lo hacen por tener un minuto de fama, lo que deja claro que no reciben dinero por esto.

Lo dicho por Amparo podrá verlo dando clic aquí, en los primeros minutos del video que encontrará.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar