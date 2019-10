La impecable participación de Joaquin Phoenix, como el liderazgo del director Todd Phillips, logró que Joker, sea una de las mejores películas del año. Pero, luego del éxito que ha producido esta primera cinta, ¿Habrá segunda parte de Joker con Joaquin Phoenix? ¿Qué dicen los protagonistas?

El largometraje fue recibido con excelentes críticas mucho antes del estreno por parte de los expertos de cine, también la prensa. Por lo que este filme se habría convertido en una mina de oro para Warner Bros.

En estos días han surgido nuevos rumores de una posible segunda parte y todo indica que será una realidad. Pues, el portal We Got This Covered, dice que Joker 2 habría recibido luz verde de la productora.

El portal asegura que ya se ha comenzado la planeación, pero por el momento se encuentran en la etapa inicial. El objetivo de Warner sería explorar la vida criminal del personaje hasta convertirse en el gran rival del caballero de la noche.

Por el momento, no se conoce fecha de estreno, ni tampoco si el director Todd Phillips se hará cargo de la segunda parte de Joker. Algunos reportes indican que Batman podría aparecer en la secuela, no obstante, la misma fuente asegura que esto no sucederá, pues buscan mantener la historia centrada en el Joker. Eso sí, no se descarta que el superhéroe intervenga en una hipotética tercera parte.

Lo que sí sabemos es que Warner no tiene ninguna intención de juntar a Joker con el nuevo Batman de Robert Pattinson. Si los personajes se tuvieran que ver, sería otro actor el que le dará vida al caballero de la noche.

Warner quiere diferenciar estos dos universos, uno de ellos para inclinarse por las narrativas "oscuras". Entonces si esta información se vuelve real, habría dos Batman al mismo tiempo.

¿Habrá segunda parte de Joker con Joaquin Phoenix? ¿Qué dijo el actor?

Hace unos meses, el director Phillips dijo que estaba dispuesto a volver como director de una segunda parte, siempre y cuando Phoenix también decidiera participar.

Y lo mejor es que Phoenix dijo que dejará la puerta abierta para regresar a ser Artur Fleck. Así lo manifestó en una entrevista con PopCorn. Joaquin afirmó haber conversado con el director sobre qué otro camino podrían seguir con el villano:

"Hablé mucho con Todd sobre qué más podríamos hacer, en general, solo para trabajar juntos, pero también específicamente si hay algo más que podamos hacer con Joker que pudiera ser interesante. No sé si hay más por hacer. Todd y yo todavía estaríamos filmando si pudiéramos, ¿verdad? Porque parecían interminables, las posibilidades de donde podemos ir con el personaje"