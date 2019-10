"La idea de 'Nat Geo Lab' es que los niños incursionen en la ciencia": Sebastián Villalobos

¿Qué sorpresas trae la segunda temporada de Nat Geo Lab?

Venimos con muchísimos más experimentos, fíjate que una de mis preocupaciones eran que si los experimentos no eran buenos el programa no lo iba a ser tampoco. Pero gracias a Dios tuvimos experimentos con los que la gente se conectó bastante bien, y que a los niños se les facilitó hacer en casa. Ahorita en la segunda yo tenía esas misma preocupación, yo no quería buenos experimentos sino experimentos extremadamente buenos. Afortunadamente también tenemos un gran equipo de personas trabajando en esto y para mi fortuna me encontré con experimentos chéveres y fáciles de hacer. En esta temporada las cosas están todas en casa, en la anterior sí tocaba conseguirlas o ir a la farmacia. Es muy chévere porque los niños se van a incentivar a hacer los experimentos más fácilmente. También añadimos una sección al programa que se llama El desafío Lab, con la que queremos mostrarle a los niños que los experimentos pueden salir, o no. Queremos que vean que ese es el punto, experimentar, probar cosas. Reforzaremos ideas que ya traíamos, como la de cuidar el medio ambiente y conocimientos sobre naturaleza científica. La idea al final es que los niños se animen a incursionar en la ciencia.

En redes sociales las interacciones de los niños con los videos del programa incluyen muchas preguntas científicas, ¿le tocó ponerse a estudiar para conocer bien los temas de los que habla en el programa?

La verdad, todo lo que se expone dentro del programa me lo tienen que explicar a mí primero para yo poderlo explicar a la gente antes. Tenemos un equipo de contenido que se encarga de responder esas preguntas, yo les he ayudado a elegir las preguntas que podríamos responder entre las interacciones. Hay algunas que a los de contenido les conviene responder porque refuerzan las ideas del programa, como el cuidado del medio ambiente. Ellos me ayudan a mí porque si bien hay un guion yo también hago una interpretación de lo que leo, y para que salga bien tengo que haber entendido el tema primero. Hay que manejar esa dinámica, me resulta muy interesante, porque hay cosas que sabía desde el colegio, pero hay cosas de las que no tenía ni idea.

Gracias al programa lo han conocido muchos niños, ¿ha cambiado eso la demografía de sus seguidores? ¿Lo siguen más niños ahora?

Sí, claro, definitivamente. Nat Geo ha hecho un trabajo increíblemente grande no solo con el programa sino con el marketing detrás. Yo me doy cuenta cuando me saludan los niños en la calle. Hay muchos proyectos que también me han traído seguidores, y este no es la excepción, pero yo miro el impacto social real de los proyectos en los que estoy. Cuando me encuentro gente en la calle, realmente el 80% de la gente que me reconoce lo hace por los videos de YouTube, pero ahora hay un 20% que me reconoce por el programa. Antes era el 90% por YouTube. Y es un 20% gigante, y es chistoso porque los niños a veces son dispersos, pero las mamás son las que me reconocen de una. Luego ya los niños caen en cuenta de quien soy y tú les vieras la cara… entonces me pongo a hacerles la conversación, les pregunto qué experimento hicieron, cuál les gustó más. Se siente bonito, y se siente chévere porque es como si la vida te diera palmaditas en la espalda. Me reafirma que esto vale la pena y está trascendiendo a la vida real, que es el principal objetivo. Hay una intención detrás para que los niños se animen, y si lo conseguimos pues imagínate mi felicidad.

Aunque los tiempos han cambiado, todavía hay padres que opinan que toda la televisión es mal pasatiempo para sus hijos, ¿qué les diría a ellos?

Pienso que cuando uno generaliza pierde la oportunidad con muchas cosas. Hay muchos programas de televisión que te enseñan, otros que entretienen, y otros que no aportan nada. Suprimir la televisión es respetable porque cada criar a sus hijos como quiera, pero me parece un poco retrógrado… Siento que primero hay que ver el contenido antes de llegar a criticarlo porque uno no debería tomarse la osadía de hablar de lo que no sabe. Y la verdad Nat Geo Lab le sirve a los papás para reforzar espacios con sus hijos que quizás se han ido perdiendo. Es perfecto para que trabajen en equipo, y para que los niños vean lo habilidosos que son. Nosotros hacemos el programa con la idea de que siempre haya un adulto y compartan este espacio.

