Con bastante esfuerzo y sudor, Moügli ha logrado conseguir un puesto en la industria musical, al mismo tiempo que se ganan un espacio en el corazón de los fanáticos. Su sonido siempre ha estado inspirado en la naturaleza y en los paisajes colombianos, así que no es raro verlos trabajando a favor del medio ambiente. Este viernes 25 de octubre el dúo conformado Samuel Lizarralde y Juan Pablo Delgado se estará presentando en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con un show que tiene de fondo una bella causa ambiental, y que como siempre, busca hacernos reflexionar sobre la belleza que se encuentra a nuestro alrededor. Y todo esto, acompañado de su buena música electrónica.

"El show va a ser uno de los especiales, primero, porque es uno de los escenarios que más nos gustan en Bogotá y en Colombia, y por otro lado, nos aliamos con una organización que se llama Expedición Tribugá, y este grupo de personas está haciendo un documental sobre una de las regiones más recónditas, pero al mismo tiempo, más bellas y mágicas del país: Tribugá. Pero lo que está pasando en esta parte es que buscan construir un puerto, que implica un crecimiento comercial, pero al mismo tiempo, generará un daño ambiental bastante grande. Y teniendo en cuenta que es un lugar con una amplia diversidad en flora y fauna, la organización decidió hacer un documental para concientizar a la gente sobre la riqueza natural que tenemos y lo importante que es cuidarla. Como muchos fanáticos lo saben, Moügli tiene un concepto que va muy de la par con el medio ambiente, entonces quisimos aprovechar la oportunidad para ofrecerles en el Julio Mario un show distinto, que no va a estar tan enfocado en nosotros y en nuestra música, sino en el documental. Entonces la idea es hacer una especie de cine concierto, es decir, musicalizar unas partes del material audiovisual", le contó a Publimetro Juan Pablo Delgado.

Moügli nos llevará por un viaje multisensorial en su próximo show

A la par de algunas de las imágenes del documental, Moügli tocará las canciones de su presente, pasado y futuro. "Me hace muy feliz decirles que vamos a cantar un par de temas que no han salido a la luz y que están chéveres. Entonces, además de contarles y mostrarles un poco del documental, también les contaremos un poco de nuestra historia musical, que aunque no ha sido larga, sí nos ha llenado de orgullo".

El futuro de Moügli

Este ha sido un buen año para la agrupación colombiana. Conciertos en importantes escenarios, colaboraciones con grandes artistas de nuestra tierra, y el éxito de sus dos EP inspirados en la naturaleza: Lado A y Lado B. Sin embargo, en mente tienen varias proyecciones que esperan sean una realidad en algunos meses.

“Hemos descubierto nuestra propia voz, al mismo tiempo que contamos narrativas inspiradas en los paisajes de nuestro país, como por ejemplo, el río Magdalena. Este 2019 ha sido clave porque siento que nuestras canciones han logrado tener una propia identidad, y nuestros fanáticos nos dicen que a pesar de que cada canción tiene un sonido diferente, todas tienen una intención similar, y a eso se le puede llamar identidad. Del futuro puedo contarles que se viene una colaboración muy linda con un artista folclórico colombiano, y me parece especial porque con él vamos a empezar a explorar una región desconocida musicalmente para nosotros: los llanos. De hecho no existe tanta fusión entre la música llanera y la electrónica, así que me emociona mucho ahondar en la mezcla de sonidos y ver qué puede salir de todo esto.

