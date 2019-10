Flora Music, organizador del evento, dio a conocer a través de un comunicado de prensa que todas la entradas para el concierto ya fueron vendidas. Se agotaron las entradas para The Offspring y Bad Religion.

El show que se realizará el próximo 31 de octubre en el Royal Center, reunirá por primera vez en Colombia a The Offspring y Bad Religion, dos de las bandas más influyentes del resurgimiento del punk rock. Su reunión hace parte de una gira en conjunto que han estado haciendo por Latinoamérica.

Cabe mencionar que junto a ellos se estará presentando la agrupación colombiana Chite, que también con una apuesta punk, ha sabido encantar al público colombiano por más de 15 años.

Bad Religion se encuentra actualmente promocionando su álbum número 17, Age of Unreason.

“Hoy valores como la verdad, la libertad, la igualdad y la tolerancia están en peligro real. Este disco es nuestra respuesta ", cuenta Brett Gurewitz de Bad Religion sobre Age of Unreason.

De otro lado, It Won’t Get Better es la última canción de The Offspring y un adelanto de su próximo disco. Un tema que seguro sonará el 31 de octubre.

