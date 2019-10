Ella fue la primera mujer de la que se enamoró 'Lady, la vendedora de rosas'

View this post on Instagram

Buen día mi gente linda. Foto.. ( Eduardo Carvajal) Lady Tabares en el rodaje de la pelicula la vendedora de rosas en colombia . #lavendedoraderosaspelicula. #lavendedoraderosaspeliculacolombiana . @rouse310910 , @ladylavendedoraderosasoficial. @ladyrouseoficial . #bellostiempos. De las mejores experiencias de mí vida. Feliz día y que Dios les colme de bendiciones y la buena energia del universo los abrace. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🤽‍♂️🌹#victorgaviriacineastacolombiano. Foto( Eduardo Carvajal).