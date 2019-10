¿Se están pasando de exigentes? Televidentes aseguran que están "humillando" a participantes de Yo me llamo en la famosa escuela.

Hace algunas semanas comenzó una nueva temporada del programa.

En las famosas audiciones algunos entraron directo al reality, mientras que otros tuvieron una segunda oportunidad.

No obstante, todos tuvieron la misma promesa: aprender en la escuela de Yo me llamo.

Sin embargo, de acuerdo con algunos televidentes, esta escuela en lugar de enseñarles, lo que ha hecho es "humillarlos".

Esto debido a que los entrenadores han sido exigentes para lograr cambios radicales.

Estos han sido algunos comentarios que han dejado los televidentes en redes sociales, especialmente en Twitter, red en la que el programa suele ser tendencia:

#YoMellamo es una vergüenza ver unos disque profesores de una disque escuela de cantantes, que en primer lugar son unos frustrados que no los conocen ni en la casa, y segundo no es nada pedagógico torturar, agredir y atacar la dignidad de las personas, causa indignación — Beto Contreras (@BetoCac2652) October 22, 2019

#YoMeLlamo son ideas mias o los profesores de yo me llamo son cules de prepotentes, queriendo humillar a los participantes. Ya fuese mandado a comer monda a mas de uno. — JP☆ (@Josepiedrahita7) October 22, 2019

#YoMeLlamo La Profesora de la Escuela, debería pedir un puesto en la milicia, parece un sargento. — Lilia Vanegas Rueda (@rueda_var) October 22, 2019

Y esos profesores en la escuela #YoMeLlamo este año también están sobreactuados aunque son los mismos de siempre, se creen el #Osmin de #Desafio gritando a los imitadores, metiendoles terror. — jairo mendoza (@jalumen35) October 22, 2019

Sobre la nueva temporada del programa, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora".

La producción es emitida de lunes a viernes a las ocho de la noche.

Y desde el comienzo se ha convertido en el reality más visto por los colombianos.

