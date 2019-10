Fallece integrante de los Gaiteros de San Jacinto a sus 42 años

View this post on Instagram

🇨🇴😰🇨🇴La gaita colombiana ésta de Luto, acaba de dejar ésta experiencia terrenal el machero de Los Gaiteros De San Jacinto John Jaider Fuentes Ramos, 😢.. para mí es y será un gran orgullo como caleña y gestora cultural haberte conocido en los pasados Carnavales de Barranquilla, gracias porque con cada sonido de la gaita enalteciste nuestra musica tradicional Colombiana en cada tarima del mundo 🙏🌎 🇨🇴 😓 🇨🇴 😓 #gaita #machero #Luto #Colombia #LaGaitaEstaDeLuto