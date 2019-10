Con tierna foto, Carolina Soto aconsejó a otros padres de familia

View this post on Instagram

“Duerman con sus hijos, abrácense mientras puedan bajo las mantas, no tengan miedo de esa adición. Los hijos son pequeños una vez, luego cuando sean grandes buscarán su camino y sus espacios. Duerman corazón contra corazón, tanto que sientan su aliento porque no existe en el mundo cosa MAS hermosa” ❤️ ME ENCANTO ESTO😍 mi esposo tomo la foto y ya viene a un ladito😊 FELIZ NOCHE!!