“Todavía no me creo que esta será la última temporada de ‘Supernatural’”: Robert Berens

El aterrador viaje de los hermanos Winchester llega a su fin. Uno de sus productores cuenta detalles de esta última temporada que comenzará a ser emitida mañana en Warner Channel a la medianoche.

¿Qué siente al comenzar la última temporada de Supernatural?

Es raro, yo no siento que haya llegado al final de algo. Honestamente me siento como si estuviéramos al principio. Para mí, las emociones están por venir. En este momento simplemente estoy entusiasmado y nervioso por encajar el final del show. Ahí está nuestro foco. Además es más emocionante para mí porque nunca tuve la oportunidad de escribir el cierre de una historia. Creo que todos tenemos un consenso amplio sobre cómo debería ser el final que nos guste y sentimos que ese final es lo que que tiene que pasar, pero a la vez no es predecible.

Se reveló que veremos a Sam (Jared Padalecki) y Dean (Jensen Ackles) enfrentarse a muchos de los monstruos y demonios con los que ya han luchado, así como a otros personajes icónicos del pasado. ¿Qué puede adelantarnos sobre este aspecto de la última temporada?

Es un hecho más que confirmado que se debe a los sucesos de la temporada anterior y porque claro, es la última temporada y se debían recuperar muchos personajes del pasado para hacer un homenaje a toda el agua que ha corrido en estos años. ¿Sobre cuáles les puedo contar? Regresa Rowena (interpretada por Ruth Connell) y también Ketch (interpretado por David Haydn-Jones). Y también veremos otras caras conocidas. Va a haber varios regresos, incluso hacia el final de la temporada. A veces serán regresos inesperados. Habrá algunos giros interesantes sobre la manera de recuperar a algunos de estos personajes, no serán solamente casos tradicionales.

¿Cómo afecta a Sam, Dean y Castiel (Misha Collins) la reaparición de esos monstruos?

Al comienzo de la temporada ciertamente van a estar en shock ante la situación, pero eso es lo divertido de los primeros dos o tres episodios. Será divertido verlos enfrentarse nuevamente a estos viejos conocidos. Sin embargo, creo que el mayor impacto emocional para ellos dentro de esos episodios lo va a tener el factor "Dios", y el hecho de que "Él" los ha estado manipulando desde hace tanto tiempo. Es como: “¿Qué significa ser un héroe cuando no tienes un libre albedrío?”. Definitivamente los veremos luchar con esa cuestión y creo que habrá algunas interesantes diferencias entre la forma en que Castiel procesará esta información y la forma en que lo harán Sam y Dean.

El final más normal para una serie como Supernatural podría implicar que los protagonistas hagan el último gran sacrificio por un bien mayor. Pero este es un programa en el que Sam y Dean ya se han sacrificado muchas veces. En ese sentido, ¿cómo se halla el mejor final?

Estamos muy conscientes de que esto no es un programa en el que todo el mundo termina pasándola mal. Tenemos que lograr un equilibrio entre dolor y alegría. Tenemos algunas ideas que nos encantan, que creo que van a lograr ese equilibrio. Estoy súper entusiasmado con eso.

