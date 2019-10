Maleja Restrepo publica atrevida fotografía semidesnuda, pero todo es por una buena causa

View this post on Instagram

En el #DiaContraElCancerDeMama todos debemos concientizarnos acerca de la importancia del #AutoexaMEN y de un diagnóstico oportuno En Colombia 1 de cada 3 casos de cáncer de mama se diagnostica antes de los 50 años. Por ley, la mamografía está autorizada cada 2 años entre los 50 y los 70 años. Las mujeres jóvenes también merecemos el derecho de tener un diagnóstico temprano y oportuno, por esto apoyo el trabajo desde la Fundación Salud Querida @fundacionsq para lograr que la mamografía sea autorizada desde los 40 años. Cuando se habla de cáncer de mama #NoTodoEsColorRosa #másquetocarseunateta Foto: @hernanpuentes para el book de @tatianazuluagal Maquillaje: @malejocangrejo