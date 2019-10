El humorista se ha vuelto muy cercano a la cantante costeña. Hassam le dedicó tiernas palabras a Adriana Lucía, su amiga en MasterChef Celebrity.

Hassam ha sido tema de conversación en días recientes.

No solo dio a conocer que padecía un tipo de cáncer, sino que fue criticado por algunas peleas innecesarias en Twitter.

Sin embargo, sus seguidores le han perdonado algunas cosas, y lo continúan viendo en MasterChef, donde participa junto a otros famosos en el desafío de cocina.

Justamente allí se ha hecho muy amigo de Adriana Lucía, a quien dice admirar. Así quedó demostrado con una publicación en su cuenta de Instagram, donde anotó:

"Entre cocinada y cocinada @adrianalucia me pedía uno que otro consejo para preparar recetas milenarias. Yo cada vez me sorprendía más de su capacidad para reinventarse y continuar en esta maratón de cocina. Entre otros tips que me dio, aprendí que cuando ella le quiere expresar a su familia que la ama le prepara su comida favorita. Te admiro amiga".

