"'Terminator' es mucho más que una película de acción": Natalia Reyes

Ya tenemos una idea de quién va a ser Dani Ramos, pero cuéntenos quién es ella, y cómo la imaginó cuando recibió el guion

Dani es una chica joven, mexicana y trabajadora, que tiene una vida común y corriente. Es una vida muy sencilla, ama trabajar, quiere sacar adelante a su familia, a su hermano y a su papá. Quiere sacarlos adelante. Es la menor de la casa, la pequeña de la familia, pero a la vez es la jefa y la que los organiza a todos. Dice lo que piensa, es obstinada, voluntariosa y hasta terca. Tiene una vida común y corriente, pero un día llega al trabajo y se encuentra con un robot del futuro que quiere matarla y es la situación más absurda que le podría pasar a cualquiera. Ahí empieza la película, llegan Sarah Connor (Linda Hamilton) y Grace (Mackenzie Davis) a ayudarla para que entienda por qué la persiguen y por qué es tan importante ella en el futuro y qué es lo que pasa en ese futuro para que la estén buscando. Ese es el viaje de la película, ver cómo esta chica con una vida absolutamente normal debe entender y empoderarse de la situación para poder enfrentarse a un Terminator. Ese es el proceso y su transformación.

Pudo compartir con actores de la talla de Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, ¿cuál fue el consejo profesional que le quedó de ellos?

Creo que Linda me ayudó mucho, ella fue muy generosa, muy inspiradora con su ejemplo. Eso lo hace todo. Verla a ella que jamás se quejó e hizo cosas que en serio eran más arriesgadas que las que me tocaron a mí, escenas en agua, stunts, acrobacias, aviones, helicópteros, saltos… realmente hizo una canidad de cosas. Es totalmente entregada a su trabajo y apasionada por sus escenas, se preocupa por su personaje. Creo que su ejemplo en el set es suficiente. Yo la veo y digo 'quiero ser como ella'. Siempre se lo dije, esto es lo que nos inspira y de lo que vivimos. Ella es una actriz maravillosa y un ser humano generoso y amoroso, pero sobre todo eso, su ejemplo y la forma en que trata a todo el mundo, cómo se preocupa por su personaje es lo que me queda de ella.

De todos los retos que podría acarrear un rodaje como este, ¿cuál fue el más difícil, en su opinión?

La temporada más dura del rodaje fueron las escenas bajo el agua. Fue un mes completo de rodaje nocturno en un tanque, muchas horas de noche, y yo creo que el cerebro no funciona igual en un ambiente como el agua, que no es el tuyo. Eran unas escenas de acción muy intensas, además, ya llevábamos tres o cuatro meses de rodaje y había cansancio. Fue el momento más duro.

La cifra: 31 de octubre, la fecha de estreno de Terminator: Dark Fate en Colombia

Esta cinta es la sexta, pero es en realidad la tercera si nos remontamos a la línea narrativa que llevan la primera y la segunda película de Terminator, que son un clásico. ¿Se sentía alguna presión por que esta película estuviera a la altura de las primeras dos?

No era una cosa diaria, pero sí creo que tanto para el director como para James Cameron como productor estar de regreso para continuar esta saga sí había cierta presión de decir como, bueno, han pasado varias películas que han llevado a la franquicia a otro punto, y ellos quieren volver a lo original. Creo que sí había sobre todo muchas ganas de rescatar esa emoción de Terminator, esa película icónica, importante y clásica. Había miedo, pero más que eso había deseo de rescatarla, de que volviera y creo que realmente lo lograron. La película tiene todos los ingredientes de esas dos primeras entregas, pero además está totalmente actualizada y fresca, es relevante hoy más que nunca porque tenemos que hablar de nuestra relación con la tecnología. Además tenemos un elenco diverso con latinos como protagonistas, con mujeres fuertes y líderes, creo que es muy relevante para este momento.

Terminator es una película que despierta emociones porque va más allá del robot que persigue a las personas, ¿cómo cambió la idea que tenía de la historia después de haberla conocido tan de cerca en los rodajes?

Sí pensaba en la película como esta mega producción de Hollywood llena de efectos, pero haberla vivido y entender cuál era esa visión de James Cameron y cuál es la reflexión que hace hoy en día con la historia de los personajes -porque aparte de ser una película de acción es una historia de seres humanos con los que tú te vas a identificar- entendí cuál es la importancia de la película, su trasfondo y la reflexión importantísima que hace con el tema de los robots y la tecnología. Tiene un componente humano y emocional muy poderoso.

El dato: Tim Miller, director de Deadpool, dirige esta nueva cinta de Terminator

Luego de esta experiencia, ¿qué cree que le podría aprender la industria cinematográfica colombiana a la de Hollywood?

Yo creo que obviamente esta escala de este monstruo es impresionante, pero mi sensación al final de todo esto fue decir, 'no estamos tan mal ni tan lejos como creemos'. Creo que la globalización ha hecho que hoy en día los sistemas de producción en Colombia y en Latinoamérica estén al nivel internacional. Obviamente nos falta, y nos faltan muchos recursos, pero hay mucho talento y mucha calidad. Realmente hacen falta detalles, pero el nivel de especialización, experiencia y profesionalismo y atención al detalle hace la diferencia versus una producción más pequeña, pero vamos bien. Es un logro que una colombiana esté en esta película… todo lo que soñamos se puede volver realidad.

