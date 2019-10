Vestido de Valerie Domínguez fue duramente criticado en 'Yo me llamo'

View this post on Instagram

Esta noche los espero en @yomellamo Empieza la transformación y la competencia. @caracoltv @pauceballos19 @agrisales333 @valeriedomi @jessiuribe3 @cesarescola @shelaaguilera @jennycordoba2 @sofiacalero @diaadiacaracoltv @diegogzo @camilocifuentescortes @moisesangulo @sampedroharry @laredcaracoltv ⭐️⭐️🎤🎤