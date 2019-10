Este año decidieron cambiarla, pero al parecer no ha sido muy popular. La sección de Yo me llamo que no le gustó a los televidentes por "dramática".

Varias renovaciones llegaron con la nueva versión del programa de imitadores.

Una de ellas fue la sección de la Escuela de Yo me llamo. Allí, los aspirantes se reúnen con diferentes profesores para mejorar técnicas vocales, acentos y apariencia, entre otras.

Sin embargo, a los televidentes no les ha gustado del todo el dramatismo con que se trata esta sección.

En redes sociales los comentarios apuntan a que parece una "payasada" y que el dramatismo es innecesario.

A continuación, los comentarios que demuestran la inconformidad con la nueva escuela de Yo me llamo.

La sección de Yo me llamo que no le gustó a los televidentes por "dramática"

#YoMeLlamo cuando muestran a los participantes "Preparándose en la escuela" parece una película de bajo presupuesto jajajajaja ¡Vaina tan ridícula! 😂 — Lorraine Geliz Díaz (@Loregeliz24) October 18, 2019

Cuando muestran los ejercicios de la escuela de #YoMeLlamo. pic.twitter.com/9rwvj8RO0O — Camilo Andrés Torres (@torresca_) October 18, 2019

Que triste ver como han dañado lo de la escuela de #YoMeLlamo mejor veo otra cosa — Beatriz H (@Beatriz16656734) October 18, 2019

Que ficty ese formato de Yo Me llamo cuando están en la escuela practicando el personaje, dejen el drama y el show para Tu Voz Estéreo #YoMeLlamo — Alexandra🌈 (@alexaruizm_) October 18, 2019

#YoMeLlamo A alguien más le choca el formato con el que muestran a los participantes en la escuela? 🙄🤔 — Alejandro Muñoz (@AlejooMm) October 18, 2019

Esa escuela de #YoMeLlamo parece una pesadilla. — Mauricio Quijano (@maoquijano) October 18, 2019

La escuela de yo me llamo, qué mentira tan grande #YoMeLlamo — Farid (@Farid_lozano) October 18, 2019

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar