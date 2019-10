El cantante no se olvida del incidente ocurrido el año pasado. ¡Se despachó! Maluma le reclamó a cadena de hoteles que aún no le responde por robo en Mundial de Rusia 2018.

Ni siquiera los famosos se salvan de tener una mala experiencia con servicio al cliente.

Al parecer, así le pasó a Maluma luego de quejarse por el robo de 2018. Recordemos que en el Mundial del año pasado, al cantante le quitaron sus joyas y otros ítems personales que tenía en su cuarto de hotel.

Lo curioso es que en ese momento no se accedió violentamente al cuarto del cantante, pues parece que la persona que cometió el robo tenía accesos.

Luego de ello, Maluma intentó que la cadena de hoteles Four Seasons le respondiera, sin respuesta.

Así, se vio en la obligación de dejarlos en evidencia en sus cuenta de Instagram. Allí lo siguen más de 47 millones de personas.

"La verdad no quería hacer esto, pero ya esta es la gota que rebasó el vaso. Como saben, por mi trabajo viajo permanentemente a muchas ciudades y países. También, como muchos de ustedes saben, hace un año me robaron todas mis joyas y pertenencias en mi habitación del hotel Four Seasons de Moscú en pleno mundial sin siquiera forzar la puerta", anotó el artista.

Pero lo que más le preocupa no son sus pertenencias, sino su seguridad.

"…Eso me hizo pensar que si hace un año fueron cosas materiales, el día de mañana puede ser mi seguridad, mi integridad o mi vida la que esté desprotegida. En esa cadena de hoteles ya no me siento seguro y al parecer no les importa porque no se han tomado la molestia de responder por lo sucedido. Qué pena hacer esto público, pero necesito SOLUCIÓN", agregó.

Luego, la cadena de hoteles le respondió. En su mensaje, el hotel comentó que la seguridad de sus huéspedes era muy importante para ellos. De paso, le dijeron que continuarían en la investigación de su caso.

Maluma les agradeció, y les pidió ser específicos con el contacto de la persona que debían contactar con respecto a su situación.

